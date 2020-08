La strada si riempie di acqua: i tecnici sono alla ricerca della perdita (Di lunedì 10 agosto 2020) Nella mattinata di oggi, lunedì 10 agosto 2020, via Manzoni a Collegno si è allagata, verosimilmente per lo scoppio di una condotta, nel tratto compreso tra corso Francia e via De Amicis. Sul posto ... Leggi su torinotoday

Nella mattinata di oggi, lunedì 10 agosto 2020, via Manzoni a Collegno si è allagata, verosimilmente per lo scoppio di una condotta, nel tratto compreso tra corso Francia e via De Amicis. Sul posto so ...

AMERICA/ECUADOR - “Andiamo avanti senza certezze”: un missionario dalla provincia del Guayas

Duràn (Agenzia Fides) – “Dal 28 maggio la nostra città è con il semaforo giallo, ovvero le attività commerciali hanno riaperto ma con la capacità ridotta al 30% per non creare assembramenti. Le chiese ...

