La storia di Gloria, unica gondoliera di Venezia (Di lunedì 10 agosto 2020) Dieci anni fa per la prima volta volta lei ruppe nove secoli di tradizione maschile, ma sogna e aspetta ancora la licenza. Ora le vogatrici che partecipano alla Regata storica chiedono parità: "Chi vince di noi prende la metà dell'ultimo arrivato tra gli uomini. Non è giusto" Leggi su repubblica

VENEZIA, 10 AGO - Con mani salde, equilibrio e forza scivola sull'acqua dei canali di Venezia con la sua gondola. Con la sola forza delle braccia da dosare attentamente per 12 ore così da condurre l'i ...