La soluzione della Lombardia? Reclutarli per la vendemmia (Di lunedì 10 agosto 2020) Alberto Giannoni "Facciamo lavorare nei campi i percettori del Rdc" Reclutare per la vendemmia i beneficiari del reddito di cittadinanza. L'idea è stata portata in giunta regionale lombarda dagli assessori Fabio Rolfi (Agricoltura) e Melania Rizzoli (Lavoro), dovrebbe dare i suoi frutti subito e nasce dalla penuria di personale, determinata dal Covid e dalla quarantena obbligatoria prevista per la manodopera straniera, tradizionalmente soprattutto rumena e slava. Ai 15 giorni di stop per ragioni di sicurezza sanitaria si è aggiunto un altro problema: l'ostinazione con cui il governo ha detto «no» ai voucher. «La penuria - spiega Rolfi - è legata a questi due problemi e alla scelta politica del governo, e del ministro Teresa Bellanova in particolare, di non reintrodurre i voucher che avrebbero facilitato le assunzioni ... Leggi su ilgiornale

ItalyMFA : ???????? Colloquio telefonico del Ministro @luigidimaio con il suo omologo del #Marocco, Nasser #Bourita. Volontà di ap… - emergency_ong : Smantellamento della tendopoli di #SanFerdinando #Calabria: è necessaria una soluzione non emergenziale per la salu… - Fragment_84 : @Meinkaiser93 @borghi_claudio @Francis79672437 @LadyMagenta1 @fattoquotidiano Contrappasso addirittura? Non credo a… - PaoloLuraschi : bene(seppur l'ottimismo è il profumo della vita)è una toppa(come la CIG)non una soluzione(assurdo pensare ad un deb… - Monica22043399 : RT @MarcoCantamessa: Una cosa non capisco Gli epidemiologi consigliano chiusura della mobilità da e per le zone rosse+misure severe di dist… -

Ultime Notizie dalla rete : soluzione della La soluzione della Lombardia? Reclutarli per la vendemmia il Giornale Coronavirus, Miozzo (Cts): «Possibile varare la quarantena per chi va in zone a rischio: attenzione all'area Schengen»

«Quella dei tamponi a chi torna da viaggi in Paesi con alta circolazione del virus potrebbe essere una soluzione. Andrebbe organizzata dal punto di vista pratico. Ma la decisione spetta al governo». A ...

La collaborazione tra ADI e Intel permette lo sviluppo di nuove soluzioni radio per reti 5G

La nuova piattaforma radio, nata dalla collaborazione delle due aziende, è pronta per affrontare le sfide di progettazione delle reti 5G Analog Devices, Inc. (ADI) ha annunciato i la collaborazione co ...

«Quella dei tamponi a chi torna da viaggi in Paesi con alta circolazione del virus potrebbe essere una soluzione. Andrebbe organizzata dal punto di vista pratico. Ma la decisione spetta al governo». A ...La nuova piattaforma radio, nata dalla collaborazione delle due aziende, è pronta per affrontare le sfide di progettazione delle reti 5G Analog Devices, Inc. (ADI) ha annunciato i la collaborazione co ...