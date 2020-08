La Serie A fa il record di debiti: 4 miliardi nel 2018/19. Il pallone si regge sui soliti diritti tv e sul “trucchetto” delle plusvalenze (Di lunedì 10 agosto 2020) Ve li ricordate i 20 milioni di euro incassati dalla Juventus per Rolando Mandragora, l’acquisto più costoso della storia dell’Udinese? Oppure Davide Bettella e Marco Carraro, ceduti dall’Inter all’Atalanta per oltre 12 milioni, giovani di belle speranze che però ancora non hanno debuttato in Serie A? E ancora Caldara e Bonucci, Nainggolan e Zaniolo, vecchi campioni o giovani sconosciuti: sono solo alcune delle tante plusvalenze con cui piccoli e grandi club hanno realizzato oltre 700 milioni di euro nella stagione 2018/2019. Una stagione in cui la Serie A è riuscita a sfondare il record dei 4 miliardi di debiti. E a tenersi in piedi grazie ai soliti “trucchetti”. IL REPORT FIGC ... Leggi su ilfattoquotidiano

