La senatrice pentastellata dice che il «deputato M5S che ha preso il bonus» in realtà è del Misto (Di lunedì 10 agosto 2020) Se non fosse per la spunta blu di account verificato, potremmo essere tratti in inganno dal caps lock alternato al normale corsivo con cui è stato scritto il post. Così come dall’utilizzo approssimativo della punteggiatura, degli spazi e degli apostrofi al posto degli accenti. Invece, non si tratta di una fonte completamente inattendibile, ma di una insider, Sara Paglini, senatrice del Movimento 5 Stelle, che lancia un’accusa piuttosto pesante, sia al mondo dei media, sia nei confronti della persona che avrebbe ottenuto il bonus da 600 euro, pur essendo un deputato della Repubblica. LEGGI ANCHE > Dei cinque deputati che avevano richiesto il bonus, tre lo hanno incassato Sara Paglini: «Il deputato con il bonus non è del M5S, ma del ... Leggi su giornalettismo

Se non fosse per la spunta blu di account verificato, potremmo essere tratti in inganno dal caps lock alternato al normale corsivo con cui è stato scritto il post. Così come dall’utilizzo approssimati ...

Se non fosse per la spunta blu di account verificato, potremmo essere tratti in inganno dal caps lock alternato al normale corsivo con cui è stato scritto il post. Così come dall'utilizzo approssimati ...