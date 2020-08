La scuola in California insegna a cambiar sesso all'insaputa dei genitori (Di lunedì 10 agosto 2020) The Federalist riferisce di un convegno della Heritage Foundation che ha visto tra i relatori la giornalista del Wall Street Journal Abigail Shrier, autrice di "Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters". La Shrier ha esposto le inquietanti conclusioni delle indagini da lei condotte in California, dove ha intervistato centinaia di genitori. Costoro si sono scoperti completamente all'oscuro di come nelle scuole si insegni la teoria gender ai loro figli. Anche genitori "liberal" o progressisti sono scoppiati in lacrime nel raccontare cosa è successo ai loro ragazzi e più spesso alle loro ragazze.Nelle scuole pubbliche e private di tutto lo Stato, l'educazione di genere è molto più radicata e radicale di quanto i genitori pensano e crea una grande confusione tra bambini e ... Leggi su panorama

