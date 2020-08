La rivelazione sull'addio di Harry: ​"Le ultime parole della Regina..." - (Di lunedì 10 agosto 2020) Novella Toloni Alla vigilia dell'uscita della biografia dedicata ai duchi di Sussex, si scoprono i dettagli dell'ultimo intimo incontro tra Elisabetta e il nipote Harry, avvenuto in segreto un mese prima della partenza del principe per il Canada L'11 agosto segnerà l'uscita definitiva in tutte le librerie britanniche e americane di "Finding Freedom", la biografia di Harry e Meghan scritta da Carolyn Durrand e Omid Scobie sui retroscena più scottanti della Megxit. Tra intrighi e rivelazioni, il libro promette di svelare come si è consumata la scissione reale più importante della storia della monarchia britannica. A stuzzicare la curiosità intorno all'ennesimo libro non autorizzato, il racconto inedito dell'incontro privato ... Leggi su ilgiornale

junews24com : Reggina, pazza idea Hernanes: rivelazione del presidente Gallo sull'ex Juve - - giank98 : @FBiasin Se solo si smettesse di fare tiro al bersaglio sull’Inter, tutto ciò non si presenterebbe MAI! Senza conta… -

Ultime Notizie dalla rete : rivelazione sull La rivelazione sull'addio di Harry: "Le ultime parole della Regina..." ilGiornale.it La rivelazione sull'addio di Harry: "Le ultime parole della Regina..."

L'11 agosto segnerà l'uscita definitiva in tutte le librerie britanniche e americane di "Finding Freedom", la biografia di Harry e Meghan scritta da Carolyn Durrand e Omid Scobie sui retroscena più sc ...

I segreti delle star: Lili Reinhart e il coming out

Lili Reinhart, il 4 giugno scorso, ha pubblicato una rivelazione relativa al suo orientamento sessuale attraverso una storia sul proprio profilo Instagram. La pubblicazione della notizia è avvenuta in ...

L'11 agosto segnerà l'uscita definitiva in tutte le librerie britanniche e americane di "Finding Freedom", la biografia di Harry e Meghan scritta da Carolyn Durrand e Omid Scobie sui retroscena più sc ...Lili Reinhart, il 4 giugno scorso, ha pubblicato una rivelazione relativa al suo orientamento sessuale attraverso una storia sul proprio profilo Instagram. La pubblicazione della notizia è avvenuta in ...