La riapertura delle scuole pone dei rischi (ma tenerle chiuse anche) (Di lunedì 10 agosto 2020) A settembre le scuole finalmente riapriranno, dopo una pausa di sei mesi che ancora oggi solleva moltissime polemiche: era necessario privare gli alunni di un intero semestre? Difficile rispondere a questa domanda, come dimostra chi invece ha compiuto una scelta netta: non più di qualche giorno fa, in concomitanza con la ripresa delle lezioni in alcuni stati americani, il New York Times raccontava le difficoltà di Israele, che aveva riaperto le scuole per poi accorgersi che forse non era la cosa più intelligente da fare durante una pandemia. A fronte del grande sforzo che si sta compiendo per riaprire le scuole anche da noi, il dubbio quindi resta: è sicuro farlo? La partita della scuola è fondamentale in un contesto di pandemia. Il ministro Speranza, durante ... Leggi su linkiesta

