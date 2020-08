La Regione istituisce il Centro di Competenza regionale SURAP (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In linea con il percorso di semplificazione del rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione la Regione Campania, con Delibera n.437 del 3 agosto 2020, ha istituito il “Centro di Competenza regionale a supporto delle attività del SURAP” per la semplificazione e standardizzazione delle procedure amministrative trattate dagli Sportelli Unici per le Attività Produttive Comunali (SUAP). Il Centro di Competenza regionale è costituito dal SURAP (Sportello Unico Attività produttive regionale), che ha anche la funzione di coordinamento, da Unioncamere Campania e dal Formez. Ovviamente, a seconda delle materie ... Leggi su anteprima24

Bulla_Adriano : @FioriFlavio @Brasviz1 Poi metterei assieme due frasette di Speranza. Giorni fa 'La Regione non mandò mai il sol… - cinziago : @fattoquotidiano Imprecisione di Conte: si istituisce una Zona Arancione x tutta la Lombardia, il che porta a conti… - alexmazzu1 : @chiarapannok @claudiob1981 @tomasonidiego @giorgio_gori @niccolo_c @RegLombardia @FontanaPres @GiulioGallera Ma se… - Andrez1si : RT @BarillariDav: Ma la Regione Lazio combatte davvero la mafia ? approfondisce le infiltrazioni mafiose su tutto il territorio regionale e… - tusciaweb : La regione istituisce la giornata della memoria per i caduti delle forze di polizia Roma - Riceviamo e pubblichiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione istituisce La regione istituisce la giornata della memoria per i caduti delle forze di polizia Tuscia Web ‘Parco nazionale del Matese’, De Lucia: “Gravoso ritardo della Regione”

“È di soli pochi giorni fa l’ennesimo appello al ministro dell’ambiente, Sergio Costa, in merito al blocco della procedura istitutiva del Parco Nazionale del Matese. Secondo Antonio Nicoletti, respons ...

Misure urgenti per economia Abruzzo,la 'ricetta'del Comitato

(ANSA) - PESCARA, 10 AGO - Tre aree di intervento - sistema delle imprese, istruzione, infrastrutture - sulle quali agire semplificando le procedure, seguendo un'idea strategica e usufruendo di una se ...

“È di soli pochi giorni fa l’ennesimo appello al ministro dell’ambiente, Sergio Costa, in merito al blocco della procedura istitutiva del Parco Nazionale del Matese. Secondo Antonio Nicoletti, respons ...(ANSA) - PESCARA, 10 AGO - Tre aree di intervento - sistema delle imprese, istruzione, infrastrutture - sulle quali agire semplificando le procedure, seguendo un'idea strategica e usufruendo di una se ...