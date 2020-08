La rapina con la siringa: «Ho l’Aids, adesso ti pungo con l’ago infetto» (Di lunedì 10 agosto 2020) La rapina con minaccia di infezione. È accaduto in un negozio Tigotà dopo una rapina. È successo a Padova, sabato poco dopo le 18.30 al negozio Tigotà di via Umberto I. Un giovane nordafricano ha minacciato il direttore del negozio: «Ho l’Aids, se non mi fai scappare, ti pungo con l’ago infetto». Il giovane aveva … L'articolo La rapina con la siringa: «Ho l’Aids, adesso ti pungo con l’ago infetto» proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

_Carabinieri_ : Torricella (TA): #Carabinieri arrestano le persone ritenute responsabili per aver cercato di imporre il monopolio s… - peppeonori : @iFebag @Manuele46745444 @Frank_Supercell Mordug, per favore, spiegalo in un prossimo tg: molti giocatori per quest… - aylaf__ : RT @Gazzettino: #rapina da Tigotà con la #siringa: «Ho l'Aids, adesso vi pungo» - Divino_2 : RT @Gazzettino: #rapina da Tigotà con la #siringa: «Ho l'Aids, adesso vi pungo» - ABosurgi : RT @Gazzettino: #rapina da Tigotà con la #siringa: «Ho l'Aids, adesso vi pungo» -

Ultime Notizie dalla rete : rapina con Rapina in un albergo con pistola e mascherina nera con un teschio LA NAZIONE TORINO – Aggredito da un parcheggiatore abusivo, fuori dal Giovanni Bosco

TORINO – Un marocchino di 35 anni, seguito a distanza da due connazionali, ha sbarrato la strada un 35enne che era appena uscito dall’Ospedale Giovanni Bosco, e che si stava dirigendo verso il parcheg ...

La rapina con la siringa: «Ho l’Aids, adesso ti pungo con l’ago infetto»

La rapina con minaccia di infezione. È accaduto in un negozio Tigotà dopo una rapina. È successo a Padova, sabato poco dopo le 18.30 al negozio Tigotà di via Umberto I. Un giovane nordafricano ha mina ...

TORINO – Un marocchino di 35 anni, seguito a distanza da due connazionali, ha sbarrato la strada un 35enne che era appena uscito dall’Ospedale Giovanni Bosco, e che si stava dirigendo verso il parcheg ...La rapina con minaccia di infezione. È accaduto in un negozio Tigotà dopo una rapina. È successo a Padova, sabato poco dopo le 18.30 al negozio Tigotà di via Umberto I. Un giovane nordafricano ha mina ...