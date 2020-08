La Raggi si ricandida? Giorgia Meloni smaschera le sue bugie (Di lunedì 10 agosto 2020) Giorgia Meloni gongola. Virginia Raggi si ricandida a sindaco di Roma e finalmente i romani poranno dire la loro sull'operato dell'esponente grillina. E naturalmente la Meloni non ha dubbi che sarà una sonora bocciatura. «Oggi va in frantumi anche la regola dei due mandati del M5S, che da "movimento dei cittadini" diventa il partito dei nuovi politicanti. La ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco però è un'ottima notizia: i romani potranno dire con il loro voto come giudicano il lavoro di questa amministrazione grillina. Finalmente...». Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Leggi su iltempo

