La Raggi si ricandida a sindaco di Roma, azzerata dal leghista Durigon: "Vergognosa, dov'è finita la coerenza dei 5stelle?" (Di lunedì 10 agosto 2020) Virginia Raggi si ricandida a sindaco di Roma. "Vado avanti, mi ricandido" avrebbe comunicato la grillina ai consiglieri della maggioranza capitolina durante una videoconferenza. La Raggi avrebbe affermato: "Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti". Non tutti però la pensano così. Claudio Durigon, coordinatore della Lega nella Capitale, ha tuonato: "La notizia della candidatura della Raggi a sindaco di Roma è davvero Vergognosa. Dov'è finita la coerenza dei 5stelle? Dopo i disastri che ha combinato si propone di ... Leggi su liberoquotidiano

lucianonobili : La #Raggi si ricandida dopo 5 anni di disastri con la Capitale che sprofonda tra degrado,scandali,rifiuti? Bene: sa… - Agenzia_Ansa : #Roma, Virginia Raggi si ricandida. Lo ha comunicato la sindaca ai consiglieri della maggioranza capitolina durante… - Ettore_Rosato : Apprendiamo che Virginia Raggi si ricandida a governare (male) #Roma. Ne prendiamo atto, chiaro che @italiaviva sar… - ItaliaViva : RT @Ettore_Rosato: Apprendiamo che Virginia Raggi si ricandida a governare (male) #Roma. Ne prendiamo atto, chiaro che @italiaviva sarà da… - PaoloAruffo : RT @FQLive: #ULTIMORA Roma, Virginia Raggi si ricandida a sindaco della Capitale: “Vado avanti” -