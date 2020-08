La Raggi conferma che si ricandiderà alla guida del Campidoglio. “Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Ho parlato con la mia famiglia, ho parlato con i vertici del M5S: ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Roma”. E’ quanto ha annunciato, in un colloquio esclusivo con il Foglio, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, confermando quanto La Notizia aveva già annunciato. “Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti” ha aggiunto la sindaca. “Una scelta – dice ancora la Raggi al Foglio – contro i giochi di palazzo, ma dettata dal bene per la Capitale”. L'articolo La Raggi conferma che si ricandiderà alla guida del Campidoglio. “Non ci sto ad ... Leggi su lanotiziagiornale

