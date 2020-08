La nuova Xbox sarà anche in versione economica (Di lunedì 10 agosto 2020) (Foto: Reddit) Sin dalle prime indiscrezioni sulla console next-gen di Microsoft si citava una versione più economica, meno potente e soprattutto solo digital, chiamata Xbox Series S e finalmente sembra essere arrivata la conferma definitiva della sua esistenza. Potrebbe venire ufficialmente svelata a fine mese in corso, agosto 2020. Lo scoop è arrivato dal portale americano The Verge che ha ricevuto le immagini di un controller che cita testualmente l’inedita console affermando di essere compatibile “Sia con Xbox Series X sia con Xbox Series S“. L’utente Twitter Zak S ha acquistato l’accessorio e l’ha sottoposto all’attenzione della redazione che l’ha definito come genuino e credibile. https://twitter.com/zakk ... Leggi su wired

