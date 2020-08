La nube di fumo è alta fino 5mila metri: le incredibili immagini dell’eruzione del vulcano Sinabung in Indonesia (Di lunedì 10 agosto 2020) Nuova eruzione del monte Sinabung, in Indonesia. Il fenomeno ha provocato un’enorme colonna di cenere e fumo che si è alzata fino a 5 mila metri, ricoprendo di detriti intere comunità della zona. Il vulcano si trova sull’isola di Sumatra e dal 2010 continua a far sentire la sua presenza. Risale al 2016 a sua ultima potentissima eruzione. L'articolo La nube di fumo è alta fino 5mila metri: le incredibili immagini dell’eruzione del vulcano Sinabung in Indonesia proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : La nube di fumo è alta fino 5mila metri: le incredibili immagini dell’eruzione del vulcano Sinabung in Indonesia - Noovyis : (La nube di fumo è alta fino 5mila metri: le incredibili immagini dell’eruzione del vulcano Sinabung in Indonesia)… - ilfattovideo : La nube di fumo è alta fino 5mila metri: le incredibili immagini dell’eruzione del vulcano Sinabung in Indonesia - latina24ore : FOTO Inferno ad Aprilia, distrutta l’azienda che tratta i rifiuti. In fumo plastica e carta, timore per la nube tos… - nelsanchezvill1 : RT @lucarallo: 'Le immagini parlano da sole' Art of Flight mostra il grande incendio di #Aprilia grazie alle riprese con un drone. Una gi… -