La Nasa smetterà di usare nomi 'razzisti' per indicare gli oggetti spaziali (Di lunedì 10 agosto 2020) Si inizierà col cambiare nome alla 'Nebulosa degli Eschimesi' e alla 'Galassia dei Gemelli siamesi' La Nasa ha deciso: sull'onda del Black Lives Matter smetterà di usare nomignoli razzisti per indicare gli oggetti celesti. Si inizierà col cambiare nome alla 'Nebulosa degli Eschimesi' e alla 'Galassia dei Gemelli siamesi' Leggi su it.mashable

