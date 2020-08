La MotoGp ‘chiude’ a Portimao, ufficiale l’ingresso in calendario del GP del Portogallo: possibile la presenza del pubblico (Di lunedì 10 agosto 2020) Sarà Portimao la sede dell’ultimo appuntamento del calendario 2020 di MotoGp, l’annuncio ufficiale è arrivato nella giornata di oggi con una nota congiunta di FIM, IRTA e Dorna Sports. La gara portoghese sarà la quindicesima in programma e si terrà nel week-end del 20-22 novembre, data che coincide con la chiusura dell’attuale campionato. Ker Robertson/Getty ImagesIl Portogallo torna dunque ad ospitare un appuntamento del Motomondiale dopo otto anni, l’ultima volta si corse nel 2012 a Estoril, mentre nel 2020 sarà l’Autodromo Internacional do Algarve il palcoscenico del Gran Premio del Portogallo. Parole di soddisfazione quelle di Paulo Pinheiro, CEO dell’Autodromo Internacional do Algarve: “è un ... Leggi su sportfair

