La Ministra Elena Bonetti in visita al Parco Archeologico di Ercolano (Di martedì 11 agosto 2020) La Ministra Elena Bonetti, in visita privata, ha potuto passeggiare per le strade dell’antica Ercolano e ammirare le bellezze del Parco Archeologico. Una giornata speciale ed molto impegnativa per il Direttore Sirano ed i suoi collaboratori (tra i quali spicca la professionalità e la scrupolosa efficienza della dott.ssa Siano) per la visita nella mattinata di … Leggi su 2anews

