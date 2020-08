La ministra Azzolina e l’«infrazione ad opera di ladri» in una scuola pugliese (Di lunedì 10 agosto 2020) Sarà la stanchezza, forse le roventi giornate di agosto. Lucia Azzolina, annunciando il furto subito da una scuola del comune di Troia – in provincia di Foggia – ha commesso un errore sbagliando la parola. Invece di utilizzare il termine corretto, effrazione, la Azzolina ha parlato di «un’infrazione ad opera di ladri». Sono in tantissimi ad averle fatto notare l’errore sotto il post, rimarcando che nel suo ruolo di ministra dell’Istruzione sarebbe bene non commettere certi strafalcioni. LEGGI ANCHE >>> Lucia Azzolina prova i nuovi banchi con rotelle in diretta televisiva VIDEO Azzolina: infrazione invece di effrazione L’IC “Virgilio – ... Leggi su giornalettismo

