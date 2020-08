La mail che Crimi ha inviato ai deputati M5s: “Entro il 10 agosto autorizzate l’Inps a fare il vostro nome se avete preso il bonus 600 euro” (Di lunedì 10 agosto 2020) Il capo politico del M5s Vito Crimi ha inviato una mail a tutti i deputati del Movimento: all’interno la richiesta ufficiale che, entro il 10 agosto, firmino l’autocertificazione perché l’Inps diffonda il loro nome se risultano tra i beneficiari del bonus 600 euro. Mentre ancora nessuno dei parlamentari (due leghisti e uno del Movimento) finiti sotto accusa per aver ottenuto l’aiuto per le partite Iva durante il lockdown, il M5s ha deciso di procedere autonomamente. Come già annunciato dal capo politico, saranno i singoli parlamentari a chiedere spontaneamente all’Inps di pubblicare i propri nomi se presenti nella lista dei beneficiari. Nel testo, che è stato inviato poco dopo l’annuncio dal capo ... Leggi su ilfattoquotidiano

