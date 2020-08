La Juventus celebra Cristiano Ronaldo: MVP dell’anno secondo i tifosi (Di lunedì 10 agosto 2020) La Juventus celebra Cristiano Ronaldo e lo fa con un riconoscimento particolare arrivato dopo la votazione dei propri fan. Il portoghese è stato eletto come MVP dell'anno dai sostenitori della Vecchia Signora. Come si vede sul sito della società e nei profili social, CR7 ha trionfato davanti ai compagni.Cristiano Ronaldo: MVP indiscussocaption id="attachment 917283" align="alignnone" width="1024" Cristiano Ronaldo Juventus (getty images)/caption"Per i suoi gol, la sua classe, la sua freddezza, la sua leadership, il suo essere fuoriclasse assoluto, CR7 è risultato il giocatore più votato dai tifosi bianconeri, durante tutto l’arco dell’anno. A Cristiano ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : La Juventus celebra Cristiano Ronaldo: MVP dell'anno secondo i tifosi - - giampdisan : @TheYorrick @Mario82821585 @Gazzetta_it Sai perché è ridicolo il tuo discorso? Perché sei ossessionato dalla Juvent… - Bennid22 : RT @n_bianconere: Chiellini celebra il 38º scudetto della #Juventus - n_bianconere : Chiellini celebra il 38º scudetto della #Juventus - fedebettucci : RT @junews24com: Vrioni celebra l'esordio in Serie A: «Un sogno che si avvera» - VIDEO - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus celebra

Goal.com

My sunset, scrive Raffaella Fico nella didascalia. Due foto di un tramonto suggestivo a Mykonos. Ma più del sole che fa capolino su un mare da sogno, i fans sono rimasti rapiti per il lato B della sho ...Cristiano Ronaldo si aggiudica il premio di MVP dell'anno secondo i tifosi: è lui il più votato dal popolo della Juventus nell'arco della stagione. Condividi: Non è bastato alla Juventus il nono titol ...