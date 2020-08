La Juve proporrà la rescissione a Khedira e Higuain (e chissà che non venda Dybala) (Di lunedì 10 agosto 2020) Su Repubblica Emanuele Gamba analizza il peso di Pirlo sul prossimo mercato della Juventus. “Sul mercato la Juve è invece ancora agli abbozzi, anche se un vantaggio di base esiste: la filosofia calcistica di Pirlo non è poi troppo distante da quella di Sarri”. Dunque persiste l’obiettivo Milik, che ha già l’accordo con i bianconeri. C’è poi il nodo Ronaldo. “La presenza di Cristiano impone la modellazione del 4-3-3, che comunque è uno dei due sistemi di riferimento di Pirlo assieme al 4-3-1-2: CR7 è un ingombro tattico con cui tutti gli allenatori devono fare i conti, così come la difficoltà ad amalgamarlo con Dybala, che pretende un ruolo centrale nella Juve del futuro, essendosi stancato di doversi snaturare per adattarsi alle ... Leggi su ilnapolista

napolista : La Juve proporrà la rescissione a Khedira e Higuain (e chissà che non venda Dybala) Su Repubblica. L’argentino potr… - Tr0WbacK : la #Juve proporrà ad #Higuain e #Kedhira la risoluzione del contratto . #Matuidi vicino all' #InterMiamiCF . da @repubblica - JuriGobbini : @Falso_Nueve_IT Su Sarri il club deve farsi cmq un mea culpa, esonerarlo non 'esonera' la Juve di colpe gestionali.… - loof_78 : @Cobretti_80 Proporrà Ballardini alla Juve. - PaoloRot : Matuidi rugani e Bernardeschi si stanno integrando così bene con gli innesti dell'under23 che la juve proporra' l'i… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve proporrà La Juve proporrà la rescissione a Khedira e Higuain (e chissà che non venda Dybala) IlNapolista