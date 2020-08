La guerra ha dinamiche da eterno ritorno (Di martedì 11 agosto 2020) Il tema della guerra ha avuto una ricezione alterna nella storiografia; per un certo periodo, sulla base di un presupposto in larga parte ideologico, è stato rigettato a favore di altre tematiche, lasciando il campo a pochi coraggiosi, come Franco Cardini in Italia e Philippe Contamine in Francia, il primo favorendo interpretazioni di taglio storico-antropologico, il secondo piuttosto politico-istituzionali. Restava, caso a parte, la tradizionale storia militare di stampo anglosassone, a suo modo intramontabile. DAGLI ANNI NOVANTA del secolo scorso … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

albertfinz : @myskin_prince @kenyaEin @MaxPaparatti @VanGengis Sono dinamiche da guerra civile con conflitto etnico religioso ch… - myskin_prince : @albertfinz @kenyaEin @MaxPaparatti @VanGengis Io comprendo la tua posizione, ma non mi sembra che ci si discosti p… - fabri_firenze : E così inizio, con il 2020, la famosa terza guerra mondiale di cui i posteri non potranno studiare le dinamiche per… - pormeccartnei : @RemoContro1927 Io non amo gli sparatutto, ma per I^ e II^ guerra mondiale ho un debole. Su PS3 Medal of Honor: Gol… -

Ultime Notizie dalla rete : guerra dinamiche La guerra ha dinamiche da eterno ritorno | il manifesto Il Manifesto La guerra ha dinamiche da eterno ritorno

Il tema della guerra ha avuto una ricezione alterna nella storiografia; per un certo periodo, sulla base di un presupposto in larga parte ideologico, è stato rigettato a favore di altre tematiche, las ...

Da oltre 30 anni inviato in molte aree di crisi e zone di guerra

ROVIGO - Una terra martoriata, una popolazione stanca da quarant'anni di guerra, ma un paese che non smette di stupire per i suoi paesaggi, per le sue contraddizioni, per le sue molte ombre e poche lu ...

Il tema della guerra ha avuto una ricezione alterna nella storiografia; per un certo periodo, sulla base di un presupposto in larga parte ideologico, è stato rigettato a favore di altre tematiche, las ...ROVIGO - Una terra martoriata, una popolazione stanca da quarant'anni di guerra, ma un paese che non smette di stupire per i suoi paesaggi, per le sue contraddizioni, per le sue molte ombre e poche lu ...