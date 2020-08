La figlia di Johnny Depp bacia sulle labbra un'amica nella foto su Instagram: "Ti amo, piccola" (Di lunedì 10 agosto 2020) la figlia di Johnny Depp pubblica una foto su Instagram in cui bacia sulla bocca Eileen Kelly e i fan si chiedono Lily-Rose Depp se sia bisessuale. Lo scorso 8 agosto la figlia di Johnny Depp, nelle sue Instagram Stories, ha pubblicato una foto in cui bacia sulle labbra l'amica Eileen Kelly, il che ha messo sull'allerta i fans che ora si chiedono se sia bisessuale. Lily-Rose Depp, 21enne figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis ha utilizzato il celebre social per fare gli auguri ad una certa Eileen Kelly, pubblicando alcune foto che ... Leggi su movieplayer

Lily-Rose Depp, 21enne figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis ha utilizzato il celebre social per fare gli auguri ad una certa Eileen Kelly, pubblicando alcune foto che hanno acceso la discussione su ...

