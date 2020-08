La dedica di Pietro delle Piane ad Antonella Elia: "Sogno un nuovo inizio con te" (FOTO) (Di lunedì 10 agosto 2020) Punto e a capo si direbbe per Antonella Elia e Pietro delle Piane. Punto e a capo perché la coppia che era scoppiata all'ultima puntata di Temptation Island ha ricomposto i cocci per una nuova possibilità, un ritorno di fiamma.Eravamo rimasti nel bel mezzo dell'indecisione di Antonella che, dopo aver visionato le puntate andate in onda, ha teso una mano per ricostruire il rapporto. Subito dopo ha scelto di rifare un passo indietro per la troppa rabbia scaturita dalle critiche rivolte da Pietro dette nell'arco delle tre settimane lontano da lui. 10 agosto 2020 14:28. Leggi su blogo

toysblogit : La dedica di Pietro delle Piane ad Antonella Elia: 'Sogno un nuovo inizio con te' (FOTO) - gossipblogit : La dedica di Pietro delle Piane ad Antonella Elia: 'Sogno un nuovo inizio con te' (FOTO) - infoitcultura : Temptation Island, Antonella Elia e la dedica d'amore di Pietro delle Piane - zazoomblog : Temptation Island Antonella Elia e la dedica d’amore di Pietro delle Piane. Fan furiosi: «Sei cattivo!» -… - zazoomblog : Temptation Island Pietro Delle Piane fa una dedica ad Antonella Elia: Un nuovo inizio - #Temptation #Island… -