La consigliera comunale Pirovano: 'Anche io ho chiesto il bonus, non si vive solo di politica' (Di lunedì 10 agosto 2020) Anita Pirovano, consigliera comunale milanese, si è autodenunciata come una dei "duemila persone tra assessori regionali, consiglieri regionali e comunali, governatori e sindaci" che hanno chiesto il ... Leggi su globalist

Adnkronos : #Bonus600euro, consigliera comunale Milano si autodenuncia - fattoquotidiano : POLITICI COL BONUS “Sarei coinvolta nello scandalo dei ‘furbetti del bonus‘ e mi autodenuncio. Non vivo di politic… - Agenzia_Ansa : Consigliera comunale di Milano Anita Pirovano si autodenuncia: 'Ho preso il Bonus, non vivo di politica'.… - bertolire : RT @davidallegranti: Leggete Anita Pirovano, consigliera comunale a Milano, che si autodenuncia: 'Non vivo di politica perché non voglio e… - MaxDelPapa : Intanto potresti piantarla di essere comunista -