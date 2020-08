La consigliera comunale di Milano che si ‘auto-denuncia ’ per aver ottenuto il bonus Covid (Di lunedì 10 agosto 2020) Mentre gli italiani sono in attesa di conoscere i nomi dei cinque deputati che hanno chiesto e ottenuto la prima tranche del bonus Covid, c’è una consigliera comunale di Milano che si auto-denuncia. Si tratta di Anita Pirovano che, attraverso il suo profilo Facebook, spiega i motivi che l’hanno spinta a richiedere quei 600 euro (che la norma consentiva di chiedere) e in vita a non mescolare i 2000 casi di sindaci e amministratori (ma anche consiglieri) locali a quelli dei parlamentari. Perché le differenze sono nette ed evidenti. LEGGI ANCHE > Come la politica sta cercando di spostare l’attenzione dai parlamentari col bonus alle legge del bonus «Apprendo dunque da Repubblica ... Leggi su giornalettismo

