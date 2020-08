La cognata di Viviana: "Non avrebbe mai fatto del male a Gioele" (Di lunedì 10 agosto 2020) Mentre continuano senza sosta le ricerche del piccolo Gioele - il bimbo di quattro anni scomparso con la mamma qualche giorno fa - non c’è ancora alcuna chiarezza sulla morte di Viviana Parisi. Della don na si erano perse le tracce quando, dopo un lieve incidente in autostrada, era sparita con il suo piccolo. Il corpo di lei è stato ritrovato non lontano dal luogo della scomparsa. Del bimbo, però, ancora nessuna traccia. “Viviana amava Gioele, non gli avrebbe mai fatto del male”, dice oggi all’AdnKronos la cognata. La donna si è presentata nel primo pomeriggio, insieme con il padre, nel ‘quartier generale’ delle ricerche in una stazione di servizio Ip di Caronia. Mariella Mondello e il ... Leggi su huffingtonpost

Valenti83717933 : RT @Libero_official: 'Era vicino all'autostrada, ma l'hanno trovata tardi'. #VivianaParisi e i dubbi della cognata sul corpo della dj http… - TV7Benevento : Dj morta: la cognata agli inquirenti, 'Viviana non avrebbe mai fatto del male a Gioele'... - Libero_official : 'Era vicino all'autostrada, ma l'hanno trovata tardi'. #VivianaParisi e i dubbi della cognata sul corpo della dj… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Viviana morta, la cognata:«Perché l'hanno trovata solo dopo 4 giorni». Il mistero su Gioele - EugenioBerto70 : Viviana Parisi, la cognata: 'Perché l'hanno trovata solo dopo quattro giorni?' -