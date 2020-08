La cancel culture è arrivata fino all’agenzia Magnum Photos (Di lunedì 10 agosto 2020) (foto: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)di Andrea Monti Andy Day, un contributore di F-stoppers, una online community dedicata alla fotografia, pubblica un articolo dal titolo “Magnum Photos Is Selling Images of Alleged Child Sexual Abuse on Its Website” nel quale denuncia il fatto che l’agenzia di fotoreporter più famosa del mondo rende disponibili tramite il proprio sito delle immagini di “presunti” abusi sessuali su minori documentati in un reportage del 1989 a opera di David Alan Harvey. L’autore della “coperta afferma testualmente che “creating a sexually explicit photograph of a child constitutes an act of child sexual abuse. Under U.K. law, if a photograph exists, a crime has been committed. In the U.S, Federal law prohibits the production, distribution, importation, reception, ... Leggi su wired

yamamanda : og cancel culture - esterviola : RT @lunapiena19: 'Cancel culture,la chiamano...cultura dell’indigno con aspirazione a riequilibrare le sorti del mondo. La folla senza scop… - lunapiena19 : 'Cancel culture,la chiamano...cultura dell’indigno con aspirazione a riequilibrare le sorti del mondo. La folla sen… - hhcmetcwn : @pispantelli Appunto, quello che dico io. Passano le giornate a inventarsene di tutti i colori, pur di attaccare qu… - Lavocado182 : @borghi_claudio Quindi fare domanda è reato ora o almeno reato per la cancel culture. L'incompetenza di chi ha fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : cancel culture Che cos è davvero la cancel culture di cui avete letto in questi giorni Wired Italia Quando Henry Miller fu processato dalla cancel culture, sessant’anni in anticipo

Che si tratti di abbattere statue, ostracizzare docenti o proibire ai film di settant’anni fa di rispecchiare i valori di settant’anni fa, le prefiche della cancel culture mi ricordano Roger Patrick G ...

Gli americani si auto-censurano

Si fa sempre più sentire la furia medievale, da caccia alle streghe, della cancel culture, quella che, anche se il tuo lavoro è scrivere o dire quello che pensi, ti fa perdere il lavoro (se non peggio ...

Che si tratti di abbattere statue, ostracizzare docenti o proibire ai film di settant’anni fa di rispecchiare i valori di settant’anni fa, le prefiche della cancel culture mi ricordano Roger Patrick G ...Si fa sempre più sentire la furia medievale, da caccia alle streghe, della cancel culture, quella che, anche se il tuo lavoro è scrivere o dire quello che pensi, ti fa perdere il lavoro (se non peggio ...