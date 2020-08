La Boschi al posto della Azzolina? Indiscrezione-bomba di Dago: "Renzi contrario", questioni di cuore (Di lunedì 10 agosto 2020) Una vera e propria bomba quella di Dagospia. Ad agosto c'è aria di rimpasto: Pd e Movimento 5 Stelle stanno facendo di tutto pur di rinfrescare il governo. Tra i ministri pronti a essere sostituiti anche Lucia Azzolina. L'ultima, ennesima, gaffe è a dir poco imperdonabile e così i giallorossi hanno pensato a un'altra donna. Si tratta di Maria Elena Boschi. Ma è proprio sul suo nome che Dago rivela un'Indiscrezione. "Pare che Renzi sia contrario all'ipotesi di Maria Elena Boschi ministro dell'Istruzione al posto della Azzolina - si legge sul sito -. Matteuccio, il cui partitino è inchiodato al 2,5 per cento, considera l'approdo ... Leggi su liberoquotidiano

