La Bbc: “Se Ronaldo alzava gli occhi al cielo quando parlava Sarri, con Pirlo non accadrà” (Di lunedì 10 agosto 2020) Andrea Pirlo sulla BBC è “l’uomo senza un briciolo di esperienza da allenatore nel suo curriculum”. Che poi scrive: “Pirlo? Really? L’uomo che ha iniziato il capitolo nove della sua autobiografia con le parole: “Però non scommetterei un solo centesimo su di me allenatore. Non è un lavoro che mi attrae. Ci sono troppe preoccupazioni…”. Perché “una cosa è fare l’allenatore dell’Under 23 – un lavoro senza pressioni – e un’altra è prendere in carico Cristiano Ronaldo e compagnia, soddisfacendo le ossessioni di una squadra alla disperata ricerca del successo europeo”. Per cui l’autorevole testata inglese si chiede: “Può l’uomo soprannominato Maestro continuare a stupirci come ... Leggi su ilnapolista

