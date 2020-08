Knack in An American Pickle? Lo strano easter egg del nuovo film di Seth Rogen (Di lunedì 10 agosto 2020) An American Pickle è il nuovo film di Seth Rogen che ha debuttato in esclusiva per HBO Max il 6 agosto; dalla sua uscita il film ha ricevuto commenti contrastanti, ma tutto sommato è piaciuto ai più. La trama del film riguarda un uomo che viene conservato in una vasca di sottaceti per 100 anni e che poi una volta svegliato, deve entrare in contatto con il suo pronipote nella moderna Brooklyn. Tuttavia questa non è la cosa più strana.Uno spettatore ha notato qualcosa di interessante sullo sfondo del film e ha pubblicato la sua scoperta su Twitter. In un bar frequentato dai personaggi c'è un gioco in TV, ed è sempre lo stesso. È insolito per un videogioco essere proiettato nella TV ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Knack come easter egg in #AnAmericanPickle, il nuovo film di Seth Rogen. -

Ultime Notizie dalla rete : Knack American Globale Oyster Mushroom Polvere mercato 2020 – Analisi include principali produttori e di mercato leader, Share, Size, vendite e sviluppo e il futuro recenti prospettive fino a 2025 Culturale Channel Knack in An American Pickle? Lo strano easter egg del nuovo film di Seth Rogen

An American Pickle è il nuovo film di Seth Rogen che ha debuttato in esclusiva per HBO Max il 6 agosto; dalla sua uscita il film ha ricevuto commenti contrastanti, ma tutto sommato è piaciuto ai più.

An American Pickle è il nuovo film di Seth Rogen che ha debuttato in esclusiva per HBO Max il 6 agosto; dalla sua uscita il film ha ricevuto commenti contrastanti, ma tutto sommato è piaciuto ai più.