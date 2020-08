KKN - Rinnovo Gattuso, sintonia totale con ADL ma nessuna firma a breve: la situazione (Di lunedì 10 agosto 2020) Nella giornata di oggi c'è stato un vertice a Capri tra Aurelio De Laurentiis, Rino Gattuso e Cristiano Giuntoli. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : KKN - Gattuso-ADL, sintonia totale ma nessuna firma a breve: appuntamento in primavera -

Ultime Notizie dalla rete : KKN Rinnovo

Tutto Napoli

Nella giornata di oggi c'è stato un vertice a Capri tra Aurelio De Laurentiis, Rino Gattuso e Cristiano Giuntoli. Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il tema principale del summit non ...Il Napoli non ha pressato per il sì, quindi parlerei di divorzio consensuale”. “Per Insigne è presto per il rinnovo ma credo seguirà ciò che ha detto Gattuso: dai il tutto per tutto fino a dicembre e ...