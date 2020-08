Juventus, si cambia: in arrivo il nuovo capo preparatore (Di lunedì 10 agosto 2020) Juventus, si cambia, in arrivo il nuovo capo preparatore, si tratta di Bertelli, il quale ha già lavorato con i bianconeri ai tempi di Conte Juventus, si cambia, in arrivo il nuovo capo preparatore, si tratta di Bertelli, il quale ha già lavorato con i bianconeri ai tempi di Conte. VIA TOGNACCINI- Secondo quanto riportato da Gazzetta, Daniele Tognaccini non sarà più il capo preparatore della Juve. Il ruolo dovrebbe essere coperto da Paolo Bertelli, in uscita dalla Sampdoria. Bertelli ha già lavorato alla Juve, durante il triennio di Antonio Conte ed è stato anche a Londra con Sarri, vincendo l’Europa ... Leggi su calcionews24

