Juventus, senti Toni: “Ecco l’acquisto ideale per Pirlo. Lui come Guardiola, alla squadra chiederà…” (Di lunedì 10 agosto 2020) Lo scorso 8 agosto l'ufficialità: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus.Dopo aver sollevato dall'incarico Maurizio Sarri a seguito dell'eliminazione dalla Champions League, il club bianconero ha scelto di affidare la guida tecnica della prima squadra proprio all'ex centrocampista. E' durata appena nove giorni, dunque, l'avventura di Pirlo sulla panchina della Juventus Under 23, con il tecnico che ha firmato un contratto biennale, fino al 30 giugno 2022.Chi ha detto la sua sulla decisione della società di Andrea Agnelli è stato anche l'ex attaccante di Palermo e Juventus, Luca Toni, intervistato ai microfoni di 'Tuttosport'."Se sono sorpreso? Un po’ sì, come tutti pensavo sarebbe ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Juventus, senti Toni: “Ecco l’acquisto ideale per #Pirlo. Lui come #Guardiola, alla squadra chiederà…” - Mediagol : #Juventus, senti Toni: 'Ecco l'acquisto ideale per Pirlo. Lui come Guardiola, alla squadra chiederà...'… - MassimoBenesse1 : @CanonBruteMove Veramente se senti bene Pompilio dice: Pirlo sarà il nuovo allenatore della Juventus. Gliel'avrà detto Moggi. - ItaSportPress : Juventus, senti Zola: 'Pirlo avrà bisogno di supporto' - - Pacio1961 : #Juventus Diciamo che con questi qua non ti senti proprio in una 'famiglia', loro Seiten al Barcellona lo avrebbero… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti Juventus, senti Toni: “Ecco l’acquisto ideale per Pirlo. Lui come Guardiola, alla squadra chiederà…” Mediagol.it Pirlo, senti Mancini: "Lo volevo nello staff dell'Italia, fortunato a partire con la più forte"

La stima nei confronti di Andrea Pirlo, atteso sulla panchina della Juventus da un compito impegnativo, ma anche stimolante. A lanciare l’avventura da tecnico bianconero dell’ex centrocampista è il co ...

Ribaltone Juventus: l'appello social di Cristiano Ronaldo

Continuano a farsi sentire le conseguenze dell’esonero di Maurizio Sarri dalla Juventus, deciso dal club bianconero a poche ore di distanza dall’eliminazione dalla Champions League, e della sua sostit ...

La stima nei confronti di Andrea Pirlo, atteso sulla panchina della Juventus da un compito impegnativo, ma anche stimolante. A lanciare l’avventura da tecnico bianconero dell’ex centrocampista è il co ...Continuano a farsi sentire le conseguenze dell’esonero di Maurizio Sarri dalla Juventus, deciso dal club bianconero a poche ore di distanza dall’eliminazione dalla Champions League, e della sua sostit ...