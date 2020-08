Juventus, possibile risoluzione del contratto per Khedira e Higuain (Di lunedì 10 agosto 2020) La dirigenza della Juventus starebbe valutando la risoluzione del contratto per Sami Khedira e Gonzalo Higuain Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, la Juventus starebbe valutando di proporre la risoluzione del contratto a Khedira e Higuain, ormai ai margini del progetto bianconero. La società bianconera vorrebbe infatti liberarsi dei loro contratti, in scadenza nel 2021, a causa del loro elevato ingaggio. Blaise Matuidi, su cui vi è l’interesse dell’Inter Miami, e Douglas Costa possono partire per lo stesso motivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

