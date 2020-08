Juventus, Matuidi vicino all’addio: firmerà con l’Inter Miami di Beckham (Di lunedì 10 agosto 2020) Blaise Matuidi è vicino all’addio alla Juventus nonostante il rinnovo firmato da poco tempo. Il centrocampista francese non sembrerebbe essere nei piani del nuovo tecnico Andrea Pirlo e potrebbe dire di sì a un’offerta molto vantaggiosa dal punto di vista economico da parte dell’Inter Miami, la squadra di proprietà di diversi imprenditori tra cui l’ex Golden Boy David Beckham. Nelle prossime ore, come riporta la Gazzetta dello Sport, nuovi contatti tra l’entourage del giocatore e i due club. Leggi su sportface

Gazzetta_it : #Pirlo, rinnovamento attraverso gli addii. #Matuidi... all’Inter. Ora #Higuain - #Khedira - TuttoMercatoWeb : Sorpresa Juventus: Matuidi a un passo dall'addio, lo aspetta l'Inter Miami di Beckham - marcoconterio : ?? Nonostante il rinnovo può salutare subito la #Juventus Blaise #Matuidi. Per il francese c'è l'#InterMiami di Davi… - cirtnecj : RT @TuttoMercatoWeb: Sorpresa Juventus: Matuidi a un passo dall'addio, lo aspetta l'Inter Miami di Beckham - JuveReTransfers : RT @TuttoMercatoWeb: Sorpresa Juventus: Matuidi a un passo dall'addio, lo aspetta l'Inter Miami di Beckham -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Matuidi

Andrea Pirlo si è da poco insediato sulla panchina della Juventus, con il calciomercato bianconero che già prende corpo: nelle ultime ore si sta concretizzando un addio Andrea Pirlo si muove. Due gior ...Domenica di lavoro per il neo tecnico della Juventus Andrea Pirlo, che ha incontrato la dirigenza del club, tra cui lo stesso Andrea Agnelli, per definire le strategie di mercato in vista della prossi ...