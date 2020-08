Juventus, Matuidi verso l’Inter Miami: visite mediche in giornata? (Di lunedì 10 agosto 2020) Blaise Matuidi potrebbe lasciare anzitempo la Juventus con destinazione MLS: su di lui c’è l’Inter Miami di Beckham. E si parla di visite mediche Adieu Matuidi? La notizia del giorno in casa Juventus è il possibile addio del centrocampista dopo due stagioni: l’ex-Paris Saint Germain sarebbe entrato nel mirino dell’Inter Miami. Il club americano – guidato da David Beckham – vede sfumare l’arrivo di David Silva (destinazione Lazio) e potrebbe così aver virato sul centrocampista francese, reduce da un’annata non esaltante con la casacca bianconera. Ma dalla Francia emerge un’indiscrezione importante: come riporta il giornalista di RMC Sport, Saber Desfarges, si parla ... Leggi su zon

