Juventus, il primo colpo di mercato può essere un Galactico: in Spagna ricordano le parole di Pirlo… (Di lunedì 10 agosto 2020) Andrea Pirlo alla Juventus accende anche il mercato. Si parla già di come potrà essere la squadra bianconera nella prossima stagione sotto la guida del nuovo mister. In Spagna, ed in particolare El Chiringuito TV, sottolinea come in Italia si stia parlando di una frase pronunciata dall'ex centrocampista a proposito di un calciatore del Real Madrid che, adesso, potrebbe anche essere un grande obiettivo della Vecchia Signora.Isco: il colpo per la Champions Leaguecaption id="attachment 551239" align="alignnone" width="600" Isco (getty images)/caption"In Italia ricordano questa frase di Pirlo di un anno fa: 'Per sollevare la Champions serve uno come Isco'". Queste le parole di El Chiringuito TV relativamente alle possibili mosse di ... Leggi su itasportpress

LiaCapizzi : Che sfida, Maestro! Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juventus. E' il suo primo ruolo in assoluto da allenatore… - Gazzetta_it : #BudSpencer, #TerenceHill e quell’estintore: #Pirlo, il primo trofeo se lo gioca con l'amico #Gattuso #Juventus… - Glongari : #Juventus primo contatto esplorativo in corso con #Pochettino ex tecnico del #THFC #Spurs #Calciomercato… - ItaSportPress : Juventus, il primo colpo di mercato può essere un Galactico: in Spagna ricordano le parole di Pirlo... -… - infoitsport : Nasce la Juventus di Pirlo: ieri primo summit con Agnelli. Ma il budget mercato sarà ridotto -