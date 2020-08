Juventus, Cuadrado saluta Matuidi su Instagram: “Mi mancherai” (Di lunedì 10 agosto 2020) Fresco di trattativa dalla Juventus all’Inter Miami di David Beckham, Blaise Matuidi doveva svolgere già oggi le visite mediche a Parigi per la sua nuova avventura a stelle e strisce. Come riporta TMW l’ex compagno di spogliatoio Juan Cuadrado ha voluto salutare, tramite Instagram stories, il suo vecchio numero 14 bianconero: “Mi mancherai tantissimo mi Panita. Che la grazia di Dio sia con te in questa nuova avventura”. Foto: Twitter Juventus L'articolo Juventus, Cuadrado saluta Matuidi su Instagram: “Mi mancherai” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

