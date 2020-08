Juventus, caos calendario: spuntano 3 possibili date per la Supercoppa (Di lunedì 10 agosto 2020) Juventus – Il calendario di Serie A per la prossima stagione 2020/2021 continua ad essere oggetto di polemica fra FIGC e Lega Calcio. I club vorrebbero chiudere la stagione entro il 23 maggio. Mentre Gravina vorrebbe chiudere il 16 concedendo così più tempo alle nazionali per preparare l’europeo, che come sappiamo, è stato rinviato alla prossima estate. I calendari sono, ovviamente, slittati al 31 agosto o al primo settembre proprio perché quest’anno la stagione ha subito un ritardo causa Covid-19 e post lockdown. Juventus, le possibili date della Supercoppa Per ora le criticità sono previste per diversi motivi, dal 19 settembre fino al 23 maggio ci saranno: 38 partite di Serie A, sei date disponibili per la Coppa ... Leggi su juvedipendenza

marcoconterio : ???? Caos #Conte all'#Inter: da settimane è in contatti con dirigenti, giocatori ed ex giocatori della #Juventus per… - AndreaInterNews : Ultim'ora: caos Juventus. Cristiano Ronaldo su Instagram pubblica una foto di lui in Champions League con scritto: 'Lasciatemi qua'. - ippoanto1962 : RT @BadPaskua: 2/2 Anche se avete dedicato una giornata a un allenatore #Pirlo che non ha mai allenato nemmeno a Subbuteo rimane il fatto c… - BadPaskua : 2/2 Anche se avete dedicato una giornata a un allenatore #Pirlo che non ha mai allenato nemmeno a Subbuteo rimane i… - jup1897 : ??? Sostituire un allenatore di grande esperienza con un esordiente: è questa la mossa Andrea #Pirlo. Se è vero ch… -