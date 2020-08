Juve, primi nomi per lo staff di Andrea Pirlo: deciso il vice (Di lunedì 10 agosto 2020) Non sono ancora stati resi noti i nomi di chi andrà a comporre lo staff di Pirlo: il vice sarà Roberto Baronio. Leggi su 90min

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Juve: sondati #Inzaghi e #Pochettino ?? Sempre più in bilico la posizione di #Sarri. Primi co… - forumJuventus : ??? UN GRANDE AMORE LASTS FOREVER Ecco la nuova maglia Away Juve 2020/21! - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Juve, #Ulivieri: 'Vi svelo il #Pirlo tra i banchi di #Coverciano. Diventerà allenatore a ottobre ma è già tra i primi al mon… - infoitsport : Juve-Pirlo, primi nodi: «7-8 giocatori da cambiare» e tempi stretti per il debutto - MilanWorldForum : Juve - Pirlo: i primi nodi. Le richieste del tecnico -) -