Jasmine Carrisi la nuova regina di Cellino San Marco | Mamma Loredana : “Faccio un passo in dietro” (Di lunedì 10 agosto 2020) Manca solo la discendenza di sangue blu e possiamo considerare i Carrisi come una famiglia reale? Questa, forse, è una cosa davvero eccessiva ma per Loredana Lecciso sembra essere giunto il momento di fare un passo indietro e cedere la corona alla figlia, se di corona si può parlare. Jasmine Carrisi nel mese di giugno … L'articolo Jasmine Carrisi la nuova regina di Cellino San Marco Mamma Loredana : “Faccio un passo in dietro” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Al Bano la figlia Jasmine e Loredana cosa sta accadendo nella famiglia Carrisi che nessuno si aspettava - #figlia… - ilgiornale : Mentre Jasmine Carrisi è sempre più lanciata in campo musicale, Loredana Lecciso ha deciso di farsi da parte, lasci… - StreusaPam : Migliaia di visualizzazioni su YouTube. - celebs_of_world : #jasminecarrisi JASMINE CARRISI and SOFIA STABIL in Bikinis in Sardinia 07/24/2020 - folucar : RT @Zbarskij: #InfoSoviet Rassegna Stampa Maria De Filippi si ritempra su una grande barca al largo di Ansedonia. Jasmine Carrisi canta ma… -