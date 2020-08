Jack Bonaventura, nozze a sorpresa con Federica in dolce attesa (Di lunedì 10 agosto 2020) Giacomo Bonaventura, calciatore del Milan per sei stagioni, ha detto sì alla storica fidanzata Federica Ziliani, in dolce attesa del loro primo bebè. La coppia si è sposata a San Severino Marche, città natale del giocatore. A unire in matrimonio Jack e Federica il sindaco Rosa Piermattei in una cerimonia intima, romantica, semplice e all’aria aperta. Poi la festa in famiglia e i momenti magici della Ziliani col pancione e del suo dolce sposo. Leggi su newscronaca.myblog

