Italia Viva: "Nessuno dei nostri ha preso il bonus da 600 euro" (Di lunedì 10 agosto 2020) Italia Viva rispedisce al mittente l'indiscrezione secondo la quale tra i 5 deputati che hanno chiesto ed ottenuto il bonus da 600 euro per gli autonomi ce ne sarebbe anche uno del partito di Matteo Renzi.È il deputato Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, a precisare di aver ricevuto personalmente la conferma da parte di Pasquale Tridico, presidente dell'INPS: tra i 5 deputati che avrebbero ricevuto il bonus destinato agli autonomi in difficoltà a causa del COVID-19 non ci sarebbe alcun renziano.Il colloqui telefonico tra Rosato e Tridico è arrivato dopo che il deputato di Italia Viva aveva tuonato contro l'INPS e la fuga di notizie:Questo modo di fare servizio pubblico da parte dell’INPS ... Leggi su blogo

