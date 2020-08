Italia Sommella vice segretario nazionale del Partito Pensionati d’Europa (Di lunedì 10 agosto 2020) L’imprenditrice Italia Sommella è il nuovo vice segretario nazionale del Partito Pensionati d’Europa. Dovrà occuparsi dell’organizzazione territoriale del sodalizio politico e in particolare della nomina dei commissari regionali e del comitato organizzativo elettorale. Italia Sommella è da tempo impegnata nell’ambito sociale (in particolar modo in questioni inerenti gli anziani) accanto al papà, Fortunato, fondatore del Partito. “Confido nella sensibilità e nelle capacità di mia figlia, che negli ultimi anni mi ha dimostrato di essere in grado di interpretare vicende sociali molto delicate – dichiara Sommella ... Leggi su ildenaro

L'imprenditrice Italia Sommella è il nuovo vice segretario nazionale del Partito Pensionati d'Europa. Dovrà occuparsi dell'organizzazione territoriale del sodalizio politico e in particolare ...