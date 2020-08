Isabella Rauti: “Così si mette a rischio la salute delle donne” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Bisogna realmente sostenere le donne e non sfruttare il loro corpo e la loro salute per slogan ideologici”. Alla senatrice Isabella Rauti non vanno assolutamente giù le nuove linee guida sull'aborto farmacologico aggiornate dal Consiglio Superiore di Sanità. Per la responsabile del Dipartimento Pari opportunità Famiglia e Valori non negoziabili di Fratelli d'Italia, il Conte 2 “da ora in poi lascerà le donne sole a loro destino, mettendo a repentaglio la loro stessa vita”.Senatrice Rauti, lei sostiene che le nuove direttive del Css contraddicono la stessa legge 194/78.“Sì. Contraddicono l'art. 8 della legge 194/78 perché la norma prevede, in sostanza, che venga garantita l'assistenza alla donna che ha deciso l'interruzione di ... Leggi su ilfogliettone

Parecchie le polemiche però sollevate, sia sul fronte economico – 40 centesimi a testa, al momento, se non interverranno dei “tetti” fissati dal Ministero – ma anche sul fronte “etico”, come spiega Op ...

Reazioni a valanga, di ogni credo e di ogni provenienza, dopo che ieri il ministro Speranza ha annunciato che cambierà le linee guida dell’aborto farmacologico in seguito al nuovo parere sollecitato d ...

