Ippocrate film stasera in tv 10 agosto: cast, trama, streaming (Di lunedì 10 agosto 2020) Ippocrate è il film stasera in tv lunedì 10 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Ippocrate film stasera in tv: cast La regia è di Thomas Lilti. Il cast è composto da Vincent Lacoste, Jacques Gamblin, Reda Kateb, Marianne Denicourt, Félix Moati, Carole Franck, Philippe Rebbot, Julie Brochen, Thierry Levaret. Ippocrate film stasera in tv: trama Benjamin diventerà un grande dottore, ne è certo. Ma durante il suo ... Leggi su cubemagazine

Raiofficialnews : Su @RaiTre, in prima visione assoluta, “Ippocrate”: film diretto da Thomas Lilti. Stasera, #10agosto, alle 21:20… - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai3 in prima visione assoluta il film “Ippocrate” - zazoomblog : Ippocrate la trama del film francese in prima visione stasera lunedì 10 agosto su Rai 3 - #Ippocrate #trama… - AgenziaOpinione : rai 3 – “ Ippocrate “: « il film diretto da Thomas Lilti racconta la storia di Benjamin, giovane medico che deve in… -