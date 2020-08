Investiamo sulla cultura, cuore e motore della ripresa (Di lunedì 10 agosto 2020) Quella che segue è la prima parte di un documento elaborato dal dipartimento cultura di Articolo Uno, che coordino. Il testo integrale è qui, con molte proposte concrete. Non pensate ai soliti, rituali, testi di partito. È un contributo vero all’azione del nostro governo e della sinistra italiana, per ricordare a tutti noi che la cultura è il patrimonio più grande di cui il nostro Paese dispone. cultura che è pensiero, arte e anche lavoro di centinaia di migliaia di persone in carne e ossa che conservano, valorizzano, creano ogni giorno questo tesoro immenso. Soltanto grazie a questo tesoro, soltanto con la ripresa di questi comparti, l’Italia potrà farcela.L’emergenza legata alla diffusione del Covid 19 ha messo in ginocchio il mondo ... Leggi su huffingtonpost

