Intesa Sp: a Ferragosto ingresso gratuito alle Gallerie d'Italia (Di lunedì 10 agosto 2020) Milano, 10 ago. (Adnkronos) - L'estate 2020 alle Gallerie d'Italia vede protagonisti i capolavori delle collezioni d'arte di proprietà di Intesa Sanpaolo, con ingresso gratuito sabato 15 agosto. A Milano sono state riaperte le sale che ospitano le collezioni permanenti 'Da Canova a Boccioni' e 'Cantiere del 900'. 'Da Canova a Boccioni' propone un percorso che, partendo dal Neoclassicismo, documentato dai bassorilievi canoviani, giunge alle soglie del Novecento con le tele prefuturiste di Boccioni, passando attraverso un secolo di pittura Italiana. La nuova selezione di opere del 'Cantiere del '900', il progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico del XX e XXI secolo di Intesa Sanpaolo, inaugurato nel 2012 e ... Leggi su iltempo

